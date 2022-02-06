У перенесших COVID-19 выявили изменения в мозгу как при болезни Альцгеймера

В головном мозгу людей, заболевших коронавирусной инфекцией и умерших после тяжелого течения болезни, выявлены те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера. Об этом говорится в исследовании ученых Колумбийского университета США, опубликованном в журнале Alsheimer's and Dementia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты изучили данные 10 людей, скончавшихся от COVID-19. В результате были обнаружены дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки.

По словам ведущего автора исследования в Alsheimer's and Dementia Эндрю Маркса, если вышеупомянутые процессы происходят в голове и живых людей, то это может помочь объяснить "туман в голове" после перенесенной коронавирусной инфекции. Он также допустил, что у переболевших пациентов деменция может появиться в будущем.

"Если вы заболеете COVID-19, то, возможно, не умрете, однако мы все еще многого не знаем о долгосрочных последствиях",- цитирует Маркса агентство Reuters.