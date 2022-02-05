Врач назвал тревожные симптомы «омикрона»

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил в разговоре с Lenta.ru, что при появлении у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса таких симптомов, как стойкая лихорадка более трех дней и одышка, следует обращаться к врачу, передает Day.Az.

Также специалист указал на такой тревожный симптом, как снижение насыщения кислородом. Точно измерить этот показатель, указал Поздняков, можно только пульсоксиметром, однако оценить эту проблему можно и по субъективным критериям: одышке в состоянии покоя и нехватке воздуха.

Поздняков подчеркнул, что симптоматика "омикрона" отличается от клинической картины других штаммов коронавируса, так как он зародился в вакцинированной человеческой среде и заражаются им либо уже привитые, либо переболевшие.

"У невакцинированных он протекает как уханьский штамм - с температурой и одышкой. Просто таких людей стало меньше", - заключил он.