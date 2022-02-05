У переболевших COVID-19 нашли изменения в мозгу как при болезни Альцгеймера

Ученые из Колумбийского университета (штат Нью-Йорк) считают, что ощущение "тумана" в голове после перенесенного коронавируса может быть вызвано процессами, схожими с теми, что происходят при болезни Альцгеймера.

Результаты их исследований представлены в статье, опубликованной в журнале Alsheimer's and Dementia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Часть пациентов, перенесших коронавирус, жалуются на спутанность мыслей и проблемы с координацией, трудности при попытках сосредоточиться. Причиной могут быть так называемые таупатии - дефекты мозга, возникающие в результате слипания тау-белка из-за воспалительных процессов в результате коронавируса. Аналогичные дефекты появляются при болезни Альцгеймера.

Исследование мозга пациентов, умерших от коронавируса, показало, что у них действительно имеются подобные дефекты - нейрофибриллярные клубки. Ранее они были известны ученым по болезни Альцгеймера. В результате, приходят к выводу ученые, для лечения "тумана" в голове после коронавируса могут использоваться аналогичные методы и препараты, что применяются при борьбе с симптомами болезни Альцгеймера.