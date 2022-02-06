Названы основные места распространения COVID-19

Больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи. Это происходит за счет близкого контактирования, поделился с Lenta.ru врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, передает Day.Az.

Но, чтобы вирус распространялся внутри семьи, его нужно откуда-то принести, зачастую им заражаются в общественном транспорте, рассказал врач. "Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски, - пояснил он.