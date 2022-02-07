Биолог рассказал, как COVID-19 может состарить

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев рассказал, что COVID-19 может изменить биологический возраст человека, и объяснил, насколько обратимо ускоренное старение, вызванное коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Биолог отметил, что здоровье непривитого от коронавируса человека в случае заражения подвергается воздействию достаточно большого количества негативных факторов. Они в течение десяти дней приводят к "старению" организма на десять лет.

"Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение", - рассказал Скулачев.

Он подчеркнул, что этим можно объяснить высокую летальность от COVID-19, особенно среди пожилых людей.

По словам биолога, этот процесс, в отличие от обычного старения, обратим. Со временем все более или менее возвращается к нормальному биологическому возрасту, подчеркнул Скулачев.