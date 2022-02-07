Каким бывает постковидный синдром у детей после «омикрона»

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что большинство детей, по предварительным наблюдениям, переносят штамм коронавируса "омикрон" без последствий для организма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений среди детей на сегодняшний день невозможно. У большинства из них заболевание, связанное с "омикроном", завершается без дальнейших последствий", - рассказала Руженцова.

Она добавила, что у некоторых пациентов сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры тела. По словам Руженцовой, такие дети должны находиться под наблюдением врача, у участкового педиатра.