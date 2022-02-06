Вирусолог развеял миф о вреде вакцины от коронавируса для иммунитета

Вакцина от коронавируса является тренировкой для иммунитета и не разрушает его. Миф о вреде прививки развеял завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов в разговоре с URA.RU, передает Day.Az.

По словам специалиста, если коронавирус проникнет в организм и вызовет инфекцию, то в теле будет производиться около 20 разных вирусных белков. Кроме того, коронавирус в результате размножения может разрушать клетки, где есть ACE2 рецепторы. При применении вакцин производится лишь один вирусный белок - S-белок.

Вирусолог отметил, что содержащийся в вакцинах или производимый ими S-белок имеет негативные свойства, но взамен человек получает устойчивую защиту против инфекции. Таким образом, если вирус попадает в защищенный организм, он размножается в десятки тысяч раз меньше, чем в организме без иммунизации. Нетесов пояснил, что при защите происходит имитация самой инфекции, но практически без последствий.

"Вакцина для того, чтобы не повысить даже, а инициировать предохранительный иммунитет против инфекции", - заключил он.