https://news.day.az/medicine/1433341.html Названы шесть длительных симптомов омикрон-штамма
Названы шесть длительных симптомов омикрон-штамма
Британские врачи заявили, что существуют шесть кожных симптомов "омикрона". Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Express.
Один из них - так называемые "ковидные пальцы" - симптом, при котором пальцы ног у зараженных становятся красными или синеватыми.
Также возможны воспаления на губах, сухость кожи, похожая на экзему и красная сыпь, которая может не проходить неделями.
Пациенты сообщали и о характерной для крапивницы сыпи. Кроме того, могут появиться красные выпуклые пятна, похожие на последствия обморожения.
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