Названы шесть длительных симптомов омикрон-штамма

Британские врачи заявили, что существуют шесть кожных симптомов "омикрона". Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Express.

Один из них - так называемые "ковидные пальцы" - симптом, при котором пальцы ног у зараженных становятся красными или синеватыми.

Также возможны воспаления на губах, сухость кожи, похожая на экзему и красная сыпь, которая может не проходить неделями.

Пациенты сообщали и о характерной для крапивницы сыпи. Кроме того, могут появиться красные выпуклые пятна, похожие на последствия обморожения.