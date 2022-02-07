Врач рассказал о новом частом симптоме омикрона

Заразившиеся омикроном пациенты стали чаще жаловаться на повышенную потливость. О появлении нового ярко выраженного симптома рассказал российский врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Потливость стала встречаться чаще, особенно ночная и общая, генерализованная. Есть потливость, когда потеют руки и ноги, а при омикроне это общая потливость всего тела. Происходит так, что и одежду приходится менять, и подушку, и одеяло, причем и у детей, и у взрослых. Потеют и волосяные железы - голова становится мокрая", - рассказал врач.

Он отметил, что при заражении одним изпредыдущих штаммах также возникала потливость, но она была менее обильная и на нее реже обращали внимание.