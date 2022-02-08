Названы самые болезненные симптомы "омикрона"

Заразившиеся омикроном пациенты начали сталкиваться с болезненными симптомами, такими как боли в горле, сильная головная боль и боли в животе. Об этом Lenta.ru рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az.

"Самый болезненный при омикроне симптом - выраженные боли в горле, очень сильная головная боль и сильные боли в животе, напоминающие аппендицит", - сказал он.

Еще одна проблема, на которую стали жаловаться пациенты, - боли в мышцах спины в области поясницы. При этом точная их причина пока неизвестна.

Тимаков отметил, что чаще с подобными жалобами обращаются женщины, однако боли скорее всего не связаны с поражением органов репродуктивной системы.