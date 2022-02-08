Названы болезненные кожные проявления "омикрона"

В Великобритании врачи заметили несколько болезненных кожных проявлений омикрон-штамма, которые могут беспокоить в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, один из симптомов заболевания - "ковидные пальцы". Пальцы ног могут быть красными, фиолетовыми, воспаленными, иногда с сыпью и волдырями. Кроме того, у пациентов могут потрескаться или воспалиться губы. Еще одним проявлением становится сухость кожи, напоминающая экзему, которая появляется "на груди и шее - местах, куда попадают солнечные лучи".

Кроме того, у заболевших может появиться сыпь, напоминающая потницу или крапивницу. Она покрывает небольшие участки, обычно на руках, ногах и локтях. Другое высыпание схоже со следами обморожения - выпуклые пурпурные или красные болезненные пятна. Об этом симптоме часто сообщают молодые люди.