Обнаружен способ снизить риск смерти от коронавируса в девять раз

Ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи выяснили, что нехватка витамина D в организме в несколько раз повышает риск тяжелого течения и смерти от коронавируса. Об этом сообщает Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи обнаружили, что витамины не могут заменить вакцину от инфекции, но помогают избежать наихудших последствий от COVID-19.

"Мы увидели поразительную разницу в шансах стать тяжелым пациентом, когда у вас есть нехватка витамина D и когда у вас ее нет", - рассказал один из соавторов исследования доктор Амиэль Дрор из Медцентра Галилеи.

По его словам, несмотря на то, что в исследовании рассматривались данные до "омикрона", они актуальны и для этого штамма. Доктор утверждает, что витамин D повышает иммунитет в целом. Это усиливает защиту организма человека от вирусных патогенов, которые "атакуют" его через дыхательную систему.

В публикации отмечается, что около 26% госпитализированных пациентов с нехваткой витамина D умерли от COVID-19. У тех, у кого дефицита вещества не наблюдалось, доля летальных исходов составила 3%.