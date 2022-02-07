Непривитые от COVID могут "постареть" за 10 дней

Коронавирус может изменить биологический возраст человека, считает молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев. Он рассказал, что для человека пренебрежение прививкой от коронавируса может обернуться "старением" организма во время заболевания, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам специалиста, здоровье человека, не сделавшего прививку от COVID-19, в случае заболевания подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней приводит к "старению" организма на десять лет.

"Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение", - сказал врач.

Биолог считает, что высокая смертность пожилых пациентов с коронавирусом именно этим и объясняется - им не суждено прожить следующие десять лет.

При этом специалист объяснил, что в отличие от обычного процесса старения, последствия коронавируса могут быть обратимыми. По словам ученого, постковидный симптом похож на неожиданный приход старости, но от него человек может выздороветь.

Люди, заразившиеся коронавирусом после вакцинации, легче переносят инфекцию, поэтому у них процесс ускоренного старения менее выражен, заключил эксперт.