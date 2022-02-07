В Британии перечислили необычные симптомы "омикрона"

В Британии назвали необычные симптомы "омикрона".

Как пишет Daily Express, болезнь может начать проявляться на коже человека. Один из симптомов - воспаленные, красные пальцы ног. Пациенты говорят о потрескавшихся губах при заражении "омикроном", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Еще одно проявление - сухая кожи на шее и груди. При "омикроне" бывает и сыпь, которая не проходит неделями.