Витамины, которые нужно принимать в период пандемии коронавируса

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пить витамины C, D, B12, цинк и омегу-3 для лучшего иммунного ответа в случае заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед началом курса специалист рекомендовала сдать анализы и проверить, дефицит какого элемента наблюдается у человека. По ее словам, начать курс важно до заболевания, чтобы повысить сопротивляемость организма к инфекции в случае заражения.

"Витамин C играет роль в выработке интерферонов. А интерфероны - это первое, что производится нашей иммунной системой, и запоздалый ответ может привести к весьма плачевным результатам", - рассказала она "Москве 24".

Также для нормальных иммунных реакций полезен цинк, а для быстрого обновления слизистой важно достаточное количество витамина A.

Витамин В12 нужен для здоровья нервной системы, витамин D - для поддержания иммунной и сердечно-сосудистой систем. Омега-3 входит в состав клеточной мембраны, а в более здоровую мембрану вирусу сложнее проникнуть и начать репликацию.