Вирусолог назвал сроки вакцинации после перенесенного омикрона

Вакцинироваться после инфицирования "омикрон"-штаммом можно примерно через полгода после выздоровления - выработавшихся антител, вероятно, будет достаточно для защиты и от других штаммов. Об этом Gazeta.ru сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, передает Day.Az.

"По факту мы видим, что люди, которые переболели уханьской формой, они все еще не болеют и "дельтой", и "омикроном", хотя "омикрон", казалось бы, он настолько отличается, так сильно изменился, - рассказывает Волчков. - Безусловно, есть люди, которые болеют вторично. Но количество этих людей минимальное, и, даже если они болеют, все-таки мы видим, что у них болезнь течет очень легко".

Людям из групп риска - например, очень пожилым, - у которых не вырабатывается достаточно эффективный иммунитет к патогенам, привиться вскоре после выздоровления все же стоит.

Остальным же можно отложить вакцинацию примерно на полгода. Задача ученых - внимательно следить за эволюцией SARS-CoV-2, прогнозировать появление новых штаммов и адаптировать к ним вакцины.