Врач рассказал о синдроме «ковидных пальцев» при омикроне

При заражении омикрон-штаммом коронавируса у пациентов может появляться синдром "ковидных пальцев", при котором с пальцев слезает кожа. Подобный симптом был отмечен и во время волн предыдущих штаммов вируса, рассказал "Ленте.ру" врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az.

Медик отметил, что данный симптом протекает практически безболезненно, однако ощущения могут быть неприятными.

"Ощущается небольшой зуд, как при дерматите или обморожении. Катастрофы нет. Пальцы можно полечить кремами и противовоспалительными средствами, восстановить кожу - это не так критично, это просто сопутствующий симптом", - сказал он.