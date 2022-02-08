Раскрыты сроки проявления омикрона у детей

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда у детей начинаются проявляться признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Руженцова раскрыла сроки проявления омикрона у детей и заявила, что обычно симптомы наблюдаются на 2-3 день после инфицирования. Однако они могут возникнуть и позже, в период до семи дней.