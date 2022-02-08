Кардиолог описала тяжелое течение "омикрона"

Тяжелое течение омикрон-штамма чаще всего наблюдается у людей из групп риска, среди которых пациенты с хроническими заболеваниями, ожирением и диабетом. Симптомы тяжелой формы COVID-19 описала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своем YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам медика, на тяжелое течение может указывать синий или бледный цвет кожи, заторможенность сознания, резкое снижение памяти и дезориентация. Также поводом обратиться к врачам является одышка в состоянии покоя, повышенная возбудимость и тревожность.

"Дискомфорт и стеснение в грудной клетке и сатурация, когда опускается ниже 93, - это говорит об очень серьезной проблеме, нужно вызывать скорую, даже не раздумывая", - сказала медик.

Она добавила, что при средней степени тяжести омикрона у человека температура 39 держится несколько дней, сатурация составляет 95, также появляется одышка даже при небольшой физической нагрузке. Такое состояние врач назвала тревожным, если оно длится больше пяти дней.

"Советую обязательно пригласить врача, сдать анализы крови и задуматься от том, чтобы сделать КТ", - считает Кореневич.