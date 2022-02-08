Врач рассказал о новых мутациях COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новые мутации коронавируса будут стремиться преодолеть иммунный барьер, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер", - сказал он.

При этом сложно спрогнозировать, будут ли последующие штаммы более опасными, подчеркнул Гинцбург.