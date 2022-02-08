Названо опасное последствие коронавируса для мозга

Одним из самых опасных возможных последствий коронавируса называют нейродегенаративные заболевания, которые могут быть связаны также с воспалительными процессами в мозге, нарушением снабжения органа кислородом. Об этом Lenta.ru рассказал иммунолог Николай Крючков. Он также добавил, что данные теории требуют длительных и тщательных исследований, передает Day.Az.

Иммунолог напомнил о недавно опубликованном исследовании, в ходе которого специалисты, исследовавшие тела людей, скончавшихся от коронавируса, обратили внимание на признаки нейродегенерации. Происходят ли те же процессы в мозге большинства или просто многих переболевших выяснить сложно ввиду особенностей проведения исследований.

Опасные признаки

"Досконально неизвестно, будут ли аналогичные признаки присутствовать у переболевших. Обратите внимание: исследования проводились именно на умерших. То есть проводились вскрытия, и они показывали признаки нейродегенерации. На живых людях такой метод, понятно дело, применить невозможно. Да, есть томография, визуализация состояния мозгового вещества и сосудов, но они дают меньше информации, чем микроскопия и гистологическое исследование тканей", - объяснил иммунолог.

Таким образом, по его словам, достоверных доказательств того, что с высокой вероятность в течение 5-10 лет перенесенный коронавирус вызовет нейродегенеративные заболевания, нет. Пока исследователи располагают только отдельными предположениями и признаками.

Неясно, насколько связаны здесь тяжесть заболевания и последствия для мозга. И вообще, в принципе, какова частота подобных осложнений. Пока есть только предположения о том, что в субпопуляции тех, кто переболел COVID-19, частота нейродегенеративных заболеваниях будет выше чем в той, кто не болел никогда.

"На данный момент исследователи еще подбираются к решению этого вопроса, но быстро разобраться здесь не получится, полного понимания у нас нет", - заключил Крючков.

Доказанные последствия

Иммунолог обратил внимание, что у ряда переболевших сохраняются такие неврологические и психиатрические последствия, как тревожность, депрессия, головные боли, головокружения, нарушение концентрации внимания, памяти, нарушения абстрактного мышления, целенаправленной деятельности, подавление воли.

Все это вместе свидетельствует о том, что у этих людей могут быть нарушения сосудистого генеза. Развиваются ишемия, воспалительные осложнения, подострые энцефалиты. Так что мы имеем комплекс, воздействующий на головной мозг.

"Это может быть и нарушение микроциркуляции, снабжения мозга кислородом, воспаление, и, теоретически, они действительно могут способствовать развитию нейродегенерации. Эта гипотеза находит отдельные подтверждения", - подчеркнул Крючков.