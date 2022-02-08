Названы напоминающие переутомление симптомы "омикрона"

Исследователи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что симптомами штамма коронавируса "омикрон может быть боль в мышцах и суставах в области спины и плеч, которую легко можно спутать с переутомлением. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Некоторые люди испытывают боль, которая может приходить и уходить на некоторое время, пока вы выздоравливаете", - говорится в публикации.

Исследователи подчеркивают, что заразившиеся "омикроном" также ощущают онемение рук и ног, которое ранее у них не наблюдалось. Выявление этих симптомов может помочь человеку самостоятельно определить у себя COVID-19.

Данные миллионов участников приложения ZOE Covid Symptom Study показали, что мышечные боли, которые они ранее не испытывали, также могут быть симптомами коронавируса. Боль может варьироваться от умеренной до сильной, особенно в том случае, когда возникает вместе с усталостью.