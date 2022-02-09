https://news.day.az/medicine/1434010.html Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от COVID-19
Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от COVID-19
Американская компания Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от коронавируса.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times.
Согласно сведениям издания, в конце 2021 года компания закрыла свой завод в нидерландском городе Лейден, где производилась вакцина. Остановка производства является временной: после паузы изготовление вакцины на заводе будет возобновлено. Как сообщает газета, компания готовится вновь запустить производство препарата в Лейдене в марте.
Один из источников газеты отметил, что из-за перерыва в производстве объемы поставок вакцины могут сократиться на несколько миллионов доз.
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