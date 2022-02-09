"Омикрон" не сможет вытеснить "дельту"

О невозможности полного вытеснения "дельта"-штамма коронавируса "омикроном" заявил завлабораторией биотехнологии Центра имени Гамалеи Сергей Альховский. Вирусолог пояснил в интервью газете "Известия", что нет абсолютной уверенности, что "омикрон"-штамм сможет полностью вытеснить "дельту", которая до этого начала доминировать среди всех предыдущих вариантов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт указал на очень сильное антигенное отличие "омикрона" от "дельты", так и от других штаммов. По мнению Альховского, приобретенный после него иммунитет вряд ли будет эффективно работать против других штаммов коронавируса.

Антитела, возникающие к "омикрону", не очень эффективно взаимодействуют с "дельтой", указал вирусолог.

"Однако при высоком титре антитела против "дельты" более или менее нейтрализуют "омикрон". Как это работает в обратную сторону, пока не ясно", - заявил изданию эксперт.

8 февраля состоялось заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость растет в 84 регионах. Исключение составляет Москва, где за прошедшую неделю прирост стал меньше. О росте госпитализаций заявил и глава Минздрава Михаил Мурашко. По сравнению с концом января их стало больше на 30%. Также стало известно, что с 21 февраля QR-коды будут выдаваться россиянам просто по наличию антител. По словам Поповой, 60% случаев COVID-19 - это "омикрон", еще 35% - "дельта".