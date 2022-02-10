Ученые создали микроскопические легкие, чтобы заразить их COVID-19

Исследования мини-легких и других органоидов могут помочь изучить коронавирус, рассказал Gazeta.ru вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, передает Day.Az.

"В целом, все связанное с вирусами, что не касается иммунной системы можно изучать с помощью органоидов. Проникновение вируса, размножение, можно добавлять разные ингибиторы (подавители), смотреть, как они блокируют вирус. Самое главное, что на органоидах вы можете делать эксперименты, приближенные к тканевой модели, особенно к месту проникновения вируса в организм. Например, коронавирус можно изучить на органоидах легких. В случае с "омикроном" нужно использовать органоиды верхних дыхательных путей", - объяснил Павел Волчков.

Однако, по его словам, такие исследования пока не могут показать полной картины. Ученые еще не могут создать органоиды с кровеносными сосудами, а также с лимфатической и иммунной системами. Это ограничивает возможности, и поэтому исследования вирусов должны проводиться параллельно с экспериментами на животных.