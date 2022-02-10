Малышева об опасности "омикрона"

Елена Малышева уже много лет является бессменной ведущей телепрограммы "Жить здорово!". Вместе с приглашенными специалистами она рассказывает россиянам о самых разных заболеваниях. Последние два года так или иначе все сводится к ковиду и его осложнениям, передает Day.Az со ссылкой на Woman.ru.

В последнем выпуске главный телемедик решила перечислить основные симптомы, с которыми сталкиваются все инфицированные "омикроном". Пришлось сразу же оговориться, что определить африканский штамм самостоятельно практически невозможно, поскольку у части зараженных он протекает бессимптомно. Однако в этом и кроется его главная опасность.

"В быту такие анализы не делаются. У нас обычный тест на коронавирус, который штамм не определяет. Косвенно о том, что вы болеете ''омикроном''', может свидетельствовать либо бессимптомное течение, потому что 50% людей не имеют никаких симптомов, либо очень легкое течение в виде ОРЗ, когда болезнь проходит за 1-3 дня. ''Омикрон'' - это самый легкий штамм коронавируса", - объяснила Малышева.

По словам Малышевой, если симптомы ОРЗ держатся больше трех дней, то стоит непременно обратиться к врачу. Повышенная температура и затрудненное дыхание - частые проявления "омикрона".

"Если температура выше, чем 38,5, более 3 дней, и ее не снижают жаропонижающие. Если у вас появилась одышка. То есть вы не можете подняться на второй этаж без остановок или задыхаетесь, когда говорите", - предупреждает врач.

Большая часть переносят новый штамм без осложнений, а сама болезнь проходит уже через неделю. Однако есть определенная группа граждан, для которых вирус может стать причиной самых серьезных последствий - вплоть до летального исхода.

"Пожилые невакцинированные люди. Для этой группы любой вирус страшен. Люди из высокой группы риска: 65+ с тяжелыми сопутствующими болезнями, особенно тяжело болеют люди с сахарным диабетом и ожирением. Пациенты с иммунодефицитами, онкологические пациенты, пациенты с тяжелыми аутоиммунными болезнями", - перечислила в телеэфире Елена Васильевна.

Вакцинация не защищает от заражения, но позволяет облегчить сам процесс выздоровления. На данный момент наиболее эффективной отечественной вакциной считают "Спутник V", а для ревакцинации советуют препарат "Спутник Лайт".

"От ''омикрона'' не может защитить ни одна вакцина. Защитный эффект вакцины очевиден только в том случае, если есть хоть какая-нибудь смертность или болезнь протекает крайне тяжело, чего нельзя сказать об ''омикроне''. Дополнительная вакцина для нового штамма не нужна", - объяснила Малышева.