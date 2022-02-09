Новый болезненный симптом при заражении "омикроном"

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью URA.RU рассказал о новом болезненном симптоме при заболевании омикрон-штаммом COVID-19, передает Day.Az.

По словам медика, у людей при заражении омикроном стала проявляться повышенная чувствительность. "Пациенты начали жаловаться на такой симптом при омикроне, как гиперестезия, когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости - везде ощущается боль, вплоть до крика", - сообщил Болибок.

Врач объяснил, что гиперестезия может развиваться у человека из-за поражения периферических нервов: происходит воспаление, возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему. "В итоге пациент ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод, то еще что-то", - рассказал эксперт. При этом он добавил, что данный симптом поддается лечению, если вовремя его диагностировать.