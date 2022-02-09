Вирусолог рассказал, в каком случае "омикрон" преодолевает иммунитет

"Омикрон" содержит в себе несколько свойств, которые позволяют ему лучше передаваться от человека к человеку, заявил заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Д.И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Новый штамм приобрел такие свойства, которые значительно повысили его трансмиссивность, то есть способность передаваться человеку. И тут играют роль сразу несколько факторов. Среди них основной - мутации непосредственно в области спайкового белка, который связывает клеточный рецептор человека. Благодаря этим мутациям способность цепляться за клетки у "омикрона" выше, чем у других штаммов", - объяснил он в беседе с "Известиями".

Также Альховский добавил, что у вируса поменялась способность взаимодействовать с человеческим иммунитетом. Из-за этого он может эффективно проходить через защиту, которая была получена в результате действия предыдущих штаммов. По словам вирусолога, именно это объясняет возможность "омикрона" инфицировать вакцинированных и переболевших.

Альховский подчеркнул, что защита от антител сильно зависит от изначального титра. Если после заболевания или вакцинации он высокий, то потом начинает падать.

"И тогда "омикрон" приобретает возможность преодолеть иммунную защиту. Вот поэтому сейчас очень важна именно ревакцинация, которую необходимо делать вовремя, чтобы быть более защищенным от этого вируса и иметь высокий уровень антител", - заключил вирусолог.