Раскрыт феномен "омикрона"

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что "омикрон"-штамм коронавируса отличается от других вариантов инфекции возможностью иммунного ускользания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Под этим термином подразумевается свойство вируса, когда на него не действуют те антитела, которые выработались при других штаммах COVID-19, ранее перенесенных. В данном случае, подчеркнул врач, очень сильна роль степени заражения.

Как пояснил Болибок, если пациент получил большую дозу "омикрона", то он способен заболеть в выраженной форме вне зависимости от того, как давно он прививался или переносил коронавирус, поэтому в настоящее время до 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно. Ранее этот показатель составлял менее 1%.