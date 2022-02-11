Раскрыт неожиданный вред пробиотиков

Ученые Университета Торонто и Университета Health Network в Канаде обнаружили, что бактерии рода Lactobacillus, содержащиеся в пробиотиках, могут снижать иммунитет при раке поджелудочной железы, способствуя плохому исходу. Неожиданный вред микроорганизмов, которые, как считается, поддерживают здоровье кишечника, раскрывается в статье, опубликованной в журнале Immunity, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи продемонстрировали, что Lactobacillus изменяют функции макрофагов - иммунных клеток, которые присутствуют в каждом органе и ткани и поглощают клетки патогенных бактерий, дефектные клетки и различные чужеродные соединения. Кишечные микроорганизмы поглощают аминокислоту триптофан, содержащуюся в растительной и животной пище, и метаболизируют ее в индолы. Те, в свою очередь, связываются с арилуглеводородным рецептором AHR - белком, обычно содержащимся в цитозоле, но при активации перемещающимся в ядро клетки, где регулирует экспрессию генов.

Оказалось, что удаление или ингибирование AHR в макрофагах способствовало снижению роста аденокарциномы протоков поджелудочной железы, повышению чувствительности опухолевых клеток к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа и увеличению количества иммунных CD8+Т-клеток, уничтожающих дефектные клетки. У пациентов с аденокарциномой повышенная активность AHR приводила к быстрому прогрессированию заболевания и высокой смертности.

Аденокарцинома протоков поджелудочной железы является одним из самых агрессивных видов рака и самым распространенным типом рака поджелудочной железы. Он трудно поддается лечению, и выживаемость пациентов за последние три десятилетия не увеличилась в отличие от выживаемости при других видах рака. Летальность во всем мире достигает около 93 процентов.