Врач рассказала о вызванных «омикроном» проблемах с горлом

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала телеканалу "Москва 24", к каким проблемам с горлом может привести инфицирование штаммом коронавируса "омикрон", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она отметила, что проявлений в горле, по которым можно определить южноафриканский вариант, нет.

"Першение, краснота может быть, боль. Это все поражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Выраженность этой боли разная, и специфического характера она не носит. То есть нельзя сказать, что при коронавирусе болит вот так, а при гриппе - по-другому. Нельзя провести дифференциальную диагностику на основании только этих симптомов", - сказала она.

Специалист подчеркнула, что назначать лечение может только врач. Самостоятельно можно полоскать горло отваром шалфея, ромашки, календулы или смеси этих трав, добавила она.

"Заварить столовую ложку травы на стакан и остудить до приятно горячего. Полоскать горло сильно горячим раствором нельзя, так как дополнительно к воспалению можно еще добавить и ожог", - предупредила Чернышова.