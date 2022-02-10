ВОЗ о перспективных препаратах для лечения COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что два новых препарата для лечения COVID-19 в ВОЗ считают перспективными и рекомендуют к применению. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Барицитиниб помогает пациентам с тяжелой или критической формой коронавируса. Он является частью класса препаратов, называемых ингибиторами Янус-киназы (JAK), которые подавляют чрезмерную стимуляцию иммунной системы. ВОЗ рекомендует назначать его с кортикостероидами", - рассказала Вуйнович.

По ее словам, в ВОЗ также предложили использовать препарат моноклонального антитела, сотровимаб, для лечения легкой или средней степени тяжести COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации. В группы риска входят пожилые, люди с ослабленным иммунитетом и пациенты с диабетом, гипертонией и ожирением.