Названы отличительные симптомы "омикрона"

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что боль в горле и слабость - "принципиальные" симптомы штамма COVID-19 "омикрон", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Именно у "омикрона" есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "дельты" и других видов ковида, - это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле", - сообщил кандидат медицинских наук в эфире телеканала "Украина 24".

Он отмечает, что в отличие от "дельты" слабость при "омикроне" возникает сразу. В то время как при "дельте" немного постфактум.

"Второй симптом - очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а при "омикроне" - сразу же", - отметил Комаровский.