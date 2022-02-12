https://news.day.az/medicine/1434822.html Как коронавирус влияет на ногти и волосы человека? - отвечает врач
Как коронавирус влияет на ногти и волосы человека? - отвечает врач
Ногти человека, который перенес коронавирус, могут стать более ломкими, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого", - рассказал он в беседе с порталом Ura.ru.
Крюков также указал, что в ряде случаев у переболевших коронавирусом могут выпадать волосы. Такой симптом может сохраняться на протяжении длительного времени.
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