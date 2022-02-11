Врач развеял популярный миф о мигрени

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире программы "Спроси у Комаровского" опроверг распространенное заблуждение, связанное с мигренью. Выпуск доступен на официальном сайте телеканала "Украина", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор развеял популярный миф о том, что каждая головная боль является мигренью. "Очень часто люди говорят: "[У меня] заболела голова, это у меня мигрень". Мигрень - это особый вариант головной боли. У этой болезни есть совершенно определенные диагностические критерии, диагностические признаки", - заявил Комаровский.

По словам телеведущего, врач может поставить такой диагноз в случае, если у пациента наблюдаются особые специфичные признаки этого вида головной боли. Среди них, как отметил специалист, - эпизодическое повторение головных болей, их приступообразный характер (продолжительность приступа может быть от 4 до 72 часов) и интенсивность.

"Боль может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям: к какому-то запаху, к яркому свету, к тому, что кто-то громко разговаривает. На фоне этой боли могут возникать тошнота и рвота", - рассказал Комаровский. Пятым признаком мигрени он назвал ее первичную форму. Телеврач объяснил, что этот вид головной боли возникает сам по себе, без влияния каких-либо внешних факторов, например, болезней или травм.