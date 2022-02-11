Врач объяснила один из главных парадоксов COVID-19

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман объяснила один из главных парадоксов COVID-19: почему живущие вместе люди не заражаются друг от друга, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Есть несколько факторов. Первый - люди, которые не заражаются, переболели бессимптомно и у них высокий титр антител. С омикрон-штаммом мы видим такое направо и налево: человек попал в больницу с переломом ноги, а ему автоматически делают тест на ковид, который оказывается положительным, а он вообще ничего не чувствовал", - поделилась Гольцман.

Также, по ее словам, существует определенный процент людей, которые невосприимчивы к определенным респираторным вирусам. Это связано с генетической предрасположенностью.

Играет роль и фактор степени заразности заболевшего. "Человек может болеть, но сам по себе он не является носителем огромного количества вирусов", - констатировала врач.

Гольцман добавила, что ситуация, при которой живущие вместе люди могут не заражаться друг от друга, не нова и естественна для всех инфекционных заболеваний.