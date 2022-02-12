Стало известно, что провоцирует постковидный синдром

Ученые пришли к выводу, что многие проявления постковидного синдрома могут быть связаны с нарушениями в работе блуждающего нерва и других компонентов вегетативной нервной системы, которые возникают из-за заражения SARS-CoV-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, результаты своего исследования авторы представили на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекций (ESCMID).

"Пилотное исследование показало, что свыше 65% изученных носителей постковидного синдрома страдали от разных форм повреждений блуждающего нерва и связанных с ними сбоев. Это говорит, что нарушения в его работе могут быть одной из причин появления подобных расстройств", - пишут ученые.

Многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию в легкой или тяжелой форме, в следующие месяцы страдают от так называемого постковидного синдрома. Он выражается в повышенной усталости, выпадении волос, одышке и обострении хронических заболеваний, что, предположительно, связано с постоянно высокой активностью иммунной системы.

В новом исследовании ученые под руководством Геммы Лладос из Университетского госпиталя Жерманс Триас-и-Пужоль (Испания) предположили о существовании еще одной причины многих симптомов постковидного синдрома. Во время работы они наблюдали за 348 пациетами, которые страдали от этого синдрома на протяжении более года.

Корни постковидного синдрома

Ученые заметили, что типичные признаки постковидного синдрома были похожи на те нарушения в работе организма, которые возникают у людей с поврежденным блуждающим нервом. Это один из самых длинных наборов нервных волокон, который играет ключевую роль в работе вегетативной нервной системы. Сбои в его работе приводят к развитию головокружений, тахикардии, проблем с глотанием пищи, затрудненному дыханию и к расстройствам пищеварения.

Многие из этих проблем часто встречаются среди носителей постковидного синдрома. Опираясь на подобные соображения, исследователи случайным образом отобрали два десятка добровольцев из числа их пациентов и детально изучили состояние их блуждающих нервов. Для этого ученые изучили структуру этих нервных волокон, а также связанных с ними мышц и органов при помощи ультразвука и прочих диагностических систем.

Оказалось, что примерно у половины добровольцев наблюдались видимые нарушения в работе мышц диафрагмы легких, а блуждающие нервы еще у шести пациентов содержали в себе явные следы воспалений и различных физических повреждений. В дополнение к этому, ученые раскрыли единичные нарушения в работе многих других органов, чьей работой управляет данный набор нервных волокон.

Подобные результаты, по мнению Лладос и ее коллег, говорят, что повреждения и сбои в работе блуждающего нерва могут быть одной из главных причин развития постковидного синдрома. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут определить механизм его появления после заражения COVID-19.