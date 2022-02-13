Врач перечислил причины запаха изо рта

Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт "СМ-Клиника" Шота Каландия назвал причины галитоза - неприятного запаха изо рта. Его слова передают "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Каландия заявил, что галитоз вызывают курение и злоупотребление алкоголем, а также чрезмерное употребление продуктов с сильным запахом. Специалист перечислил болезни, которые являются причиной этого симптома. В 90 процентов случаев он связан с заболеваниями полости рта: кариесом, гингивитом, парадонтозом. Также с галитозом связаны заболевания ЛОР-органов и пищеварения, добавил он.

Гастроэнтеролог отметил важность регулярной гигиены полости рта. Это необходимо для профилактики неприятного запаха. Он также посоветовал следить за рационом и употреблять больше зелени и овощей, избегать чрезмерного употребления фастфуда и сладкого. В случае, если галитоз не связан с стоматологической патологией, эксперт рекомендовал обратиться к терапевту, оториноларингологу и гастроэнтерологу.