https://news.day.az/medicine/1435100.html Создан самый быстрый экспресс-тест на коронавирус
Создан самый быстрый экспресс-тест на коронавирус
Китайские ученые разработали самый быстрый экспресс-тест на определение коронавируса. Он дает результат в течение четырех минут, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Созданный китайцами тест настолько же точен, как и лабораторный, сообщает Nature Biomedical Engineering.
Причем сенсор способен обнаружить вирусную РНК в любых биологических средах. Кроме того, тест исключительно компактный, его можно носить и в кармане.
Точность новой разработки проверили на добровольцах. В том числе на больных коронавирусом, гриппом и здоровых людях.
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