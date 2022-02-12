Создан самый быстрый экспресс-тест на коронавирус

Китайские ученые разработали самый быстрый экспресс-тест на определение коронавируса. Он дает результат в течение четырех минут, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Созданный китайцами тест настолько же точен, как и лабораторный, сообщает Nature Biomedical Engineering.

Причем сенсор способен обнаружить вирусную РНК в любых биологических средах. Кроме того, тест исключительно компактный, его можно носить и в кармане.

Точность новой разработки проверили на добровольцах. В том числе на больных коронавирусом, гриппом и здоровых людях.