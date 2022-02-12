Вариант "омикрона" ВА.2 оказался менее опасным, чем "оригинал"

Подвид "омикрона" ВА.2 более заразен, но не может протекать тяжелее исходного варианта штамма. Соответствующее заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, ВА.2 действительно обладает большей контагиозностью, сообщает ТАСС.

"Нельзя сказать, что инфекция, обусловленная "омикроном" ВА.2, будет протекать тяжелее, чем исходный вариант штамма "омикрон". Он является более заразным, но не более тяжелым", - подчеркнул Горелов.

Ученый отметил, что в некоторых странах новая волна после снижения уровня заболеваемости обусловлена как раз появлением подвида "омикрона" BA.2.