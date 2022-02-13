Влияние COVID для развития мозга ребенка в утробе матери

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что COVID не влияет на развитие мозга и нервной системы ребенка в материнской утробе. Непосредственно на развитие плода влияет психологический комфорт матери, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Вирус влияет только на вынашивание беременности и на ее течение. Органического поражения нервной системы у плода вирус непосредственно не вызывает. У коронавирусной инфекции не доказано поражение центральной нервной системы плода напрямую", - сообщил он в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что на мозг ребенка вирус может повлиять только в единичных случаях внутриутробного инфицирования самого плода. Обычно коронавирус в большинстве случаев мешает питанию плода и приводит к воспалению плаценты, вызывая задержку внутриутробного развития.