Мясников призвал терпеть новый странный симптом "Омикрона"

Доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщение о том, что некоторые пациенты с "Омикроном" начали жаловаться на необычный симптом. Врач также рассказал, что делать, в случае проявления подобного симптома, передает Day.Az со ссылкой на Вечернюю Москву.

Речь идет об эффекте повышенной чувствительности на различные раздражители, который приносит сильный дискомфорт. До пандемии коронавируса обычно описывали состояние гиперестезии, которая проявлялась в виде болевых ощущений временного характера в твердых тканях зубов, как реакция на тактильные, химические или температурные раздражители. Однако недавно аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у заразившихся штаммом "Омикрон" стала наблюдаться гиперестезия.

Доктор Мясников призвал проверить эту информацию. Однако он отметил, что если предварительные выводы подтвердятся, то это никак не скажется на методике лечения коронавируса.

"Как справляться с гиперестезией? Что рекомендуют врачи? А ничего - терпеть", - также сказал он в интервью VM.RU. Врач объяснил, что любое лекарство в этом случае принесет больше вреда, чем пользы.

"Так что нравится, не нравится - терпи, моя красавица", - добавил Мясников.