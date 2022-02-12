Что делать, если после COVID-19 выпадают волосы?

Врач-трихолог, косметолог Татьяна Сновская в беседе с "Мослентой" рассказала при каких симптомах постковидного выпадения волос нужно срочно обращаться к специалисту, передает Day.Az со ссылкой на Мосленту.

По словам эксперта, ко врачу нужно обращаться, если выпадение волос началось через 7-14 дней после перенесенного COVID-19, а не через два-три месяца, при обычном постковидном синдроме.

"Наблюдается очаговое воспаление, имеются изменения в анализах, выпадение волос длиться более шести месяцев", - рассказала врач, уточнив, что с этими признаками нужно незамедлительно обращаться в лечебное учреждение.