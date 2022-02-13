Иммунолог объяснила необходимость самотестирования на COVID-19

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о важности самостоятельного тестирования на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19 <...> Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать. Если результат положительный, то следует вызвать врачей и изолироваться. Это лучше, чем терпеть недомогание и заражать всех вокруг", - сказала она.

Специалист отметила, что тестировать себя на COVID-19 нужно правильно. По ее словам, люди часто вставляют в нос сваб - длинная палочка для взятия мазка - недостаточно глубоко, и тест может показать ложноотрицательный результат.

Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет", - объяснила она.