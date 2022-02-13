Врач рассказал о признаках пневмонии у детей до года

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал ТАСС, что учащенное дыхание, раздувание крыльев носа у детей до года может быть признаком пневмонии, передает Day.Az.

"Основными признаками являются - бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом - учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы - это практически 100% пневмония. Наиболее часто в мире от пневмонии дома умирают именно дети до года", - рассказал он.

По словам Горелова, у детей до одного года пневмония протекает наиболее тяжело, так как у них еще не окончательно сформированы внутренние органы. Он объяснил, что хрящевой скелет бронха анатомически еще не сформировался, поэтому очень много проблем. Кроме того, у детей короткие дыхательные пути.