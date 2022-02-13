Врач рассказала, как восстановиться после ковида

Полноценный сон, правильное питание, а также дыхательная гимнастика и лечебная физкультура помогут быстрее восстановиться переболевшим коронавирусной инфекцией. Подвергать организм перегрузкам таким пациентам противопоказано, сообщила ТАСС главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова, передает Day.Az.

Она напомнила, что при появлении первых симптомов ОРВИ и коронавируса важно сразу начать лечение.

По словам главврача, восстановление после ОРВИ или COVID-19 - это комплексный процесс. "Омикрон", который сейчас доминирует в Москве, в большинстве случаев симптоматически и по течению болезни схож с классической ОРВИ. Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном", - рассказала Кузенкова.

Специалист отметила, что оздоровительные физические упражнения рекомендуется делать в течение 20-30 минут пять дней в неделю. Продолжительность их следует увеличивать постепенно, чтобы не подвергать организм перегрузкам. Увеличение может быть незначительным, например, на 30 или 60 секунд. Для возвращения к уровню активности, который был для человека обычным до болезни, может потребоваться большое количество времени.

Для защиты организма от повторного заболевания важно соблюдать правила личной гигиены, поскольку "рукопожатие, кнопки лифта, ручки дверей в организациях, общественных зданиях и так далее - все это источники повышенного риска", перечислила Кузенкова. Она добавила, что также необходимо чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, соблюдать температурный режим в здании и не допускать переохлаждения организма.

Правильное питание

По словам врача, полноценный рацион играет одну из главных ролей в восстановлении после коронавируса. В нем должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов - овсянка, гречка, рис, перловка, булгур. Также нужны бобовые - особенно нут, фасоль, чечевица, не стоит исключать растительные масла и орехи - источник жирорастворимых витаминов. Необходимы ежедневно и кисломолочные продукты умеренной жирности и без сахара.

"Очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени - так вы обеспечите себя не только необходимым количеством витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчаткой, необходимой для поддержания микробиома кишечника. Одна порция составляет 80-100 г чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт либо овощ. Если говорить о зелени и салатных листьях - это одна горсть. Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы - так мы получаем нужные полезные кислоты", - пояснила Кузенкова.

После COVID-19 или ОРВИ некоторые пациенты жалуются на отсутствие аппетита, поэтому рекомендуется принимать сипинговые смеси - это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями. Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс, подчеркнула специалист.

"Принимать пищу следует хотя бы три раза в день. При условии, что у вас нет хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс и других патологий, когда врачи рекомендуют потребление пищи через определенные интервалы. Главный источник жидкости для организма - чистая питьевая вода", - сказала Кузенкова, отметив, что лучше ограничить потребление сладких газированных напитков, фруктовых соков и других напитков с сахаром.

"Что же касается применения таблетированных витаминов и витаминных комплексов, то прежде всего хотелось бы пояснить, что гиповитаминоз - это самостоятельное заболевание, оно не всегда связано с перенесенными инфекционными заболеваниями, к которым относится и COVID-19. <...> Поэтому неправильно говорить, что после COVID-19 обязательно развивается гиповитаминоз. Но, безусловно, если человек в результате болезни потерял аппетит, почти ничего не ел, то уровень полезных микронутриентов может снизиться. Восполнять надо только в том случае, если у вас подтвержден дефицит того или иного микроэлемента. И для этого необходимо обратиться к врачу", - отметила Кузенкова. Она напомнила, что практически все витамины и микроэлементы люди могут и должны получать из пищевых продуктов, если врачом не рекомендовано что-то дополнительно.