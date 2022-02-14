Названы запрещенные во время пандемии продукты

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты не стоит употреблять во время пандемии COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в интервью изданию Ura.ru.

Гинзбург назвал запрещенную во время пандемии пищу: к ней он отнес богатые сахаром продукты, жареное мясо и холодные напитки, включая молочные и кисломолочные напитки из холодильника. Он призвал отказаться от их употребления и обратить внимание на их физические свойства.

Диетолог порекомендовал увеличить в рационе пищу, содержащую витамин D. Такие продукты вместе с препаратами с фитонцидами стимулируют местный иммунитет и сопротивляемость ткани. "По продуктам богатые витамином D, это морская рыба, печень трески, яйца, молоко, но это в порядке убывания я назвал", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в заявил, что богатые витамином D продукты создают защиту для организма от COVID-19, а также помогают похудеть в долгосрочной перспективе. Специалист подчеркнул, что это не является "разовой историей". "В краткосрочной перспективе продукты питания никак не влияют вообще", - заключил он.