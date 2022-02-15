Разработан детектор коронавируса

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса - технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что одно из важнейших преимуществ данного изобретения - высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии.

В ведомстве подчеркнули, что изобретение уже зарегистрировано в Роспатенте.