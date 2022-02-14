Исследование в Азербайджане показало безопасность комбинации AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Исследование в России и Азербайджане показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт", говорится в сообщении Российского фонды прямых инвестиций (РФПИ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"РФПИ, компании AstraZeneca и "Р-Фарм" объявляют промежуточные результаты II фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и препарата "Спутник Лайт". В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией.