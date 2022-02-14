Назван срок хранения антител к коронавирусу в организме ребенка

Немецкие ученые выяснили, что после проникновения коронавируса нового типа в организм у детей очень часто появлется необычно долгосрочный иммунитет к COVID-19: он сохраняется на протяжении примерно девяти месяцев. Результаты исследования медики опубликовали на medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Одно из самых масштабных наблюдений за частотой заражения SARS-CoV-2 среди детей в Германии подтвердило, что дети, действительно, заражаются коронавирусом реже взрослых. При этом они реже передают вирус домочадцам и вырабатывают значительно больше антител, чем их родители", - пишут в своей статье медики под руководством профессора Гамбургского университета Сорена Герстинга.

В рамках исследования, которое началось в мае 2020 года, ученые отслеживали все случаи заражения детей коронавирусом, которые происходили в Гамбурге, и изучали истории их болезни. Кроме того, Герстинг и его коллеги проследили, как часто дети заражались от больных родителей или других взрослых и передавали SARS-CoV-2 другим членам семьи, а также изучили, как быстро снижался уровень антител в их организме.

В общей сложности исследователи располагали данными примерно 4,6 тыс. детей. Шестьдесят из них заразились коронавирусом напрямую, а остальные жили в семьях, одному из членов которых был поставлен диагноз COVID-19 в мае-июле 2020 года, на излете первой волны пандемии в Европе.

Анализ этих данных подтвердил прежние представления о том, что дети заражаются SARS-CoV-2 крайне редко. В начале лета 2020 года носителями коронавируса стали лишь 1,9% участников исследования. Когда заражались их родители или другие домочадцы, дети в среднем заражались вирусом почти вдвое реже других членов семьи.

При этом типичная концентрация антител в организме детей, переболевших COVID-19, была почти в 1,7 раза выше, чем у их родителей или других взрослых. Это может быть возможной причиной того, почему значительная часть юных участников C19.CHILD Hamburg сохранила большое количество антител даже через девять месяцев после их выздоровления, что не характерно для взрослых, подытожили ученые.